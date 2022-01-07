إقتصاد

أسعار الأغذية ترتفع بشكل كبير

Lebanon 24
07-01-2022 | 10:00
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أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" (FAO) أمس الخميس أن أسعار الأغذية العالمية بلغت أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات في عام 2021، مسجلة ارتفاعا بمعدل 28% مقارنة بالعام السابق.

وتراجع مؤشر أسعار الغذاء التابع لـ"فاو" -والذي يتابع التغيرات الشهرية التي تطرأ على أسعار السلع الغذائية الأساسية- بدرجة ضئيلة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبلغ المؤشر 125.7 نقطة للعام بأكمله، وهو الأعلى منذ عقد.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى "فاو" عبد الرضا عباسيان في بيان "بينما يتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعار عادة إلى ازدياد الإنتاج لا تترك أسعار المدخلات والوباء العالمي المتواصل والظروف المناخية الضبابية أكثر من أي وقت مضى فسحة كبيرة للتفاؤل حيال عودة ظروف سوقية أكثر استقرارا حتى في 2022".

وأشار إلى أن أسعار جميع أصناف الأغذية ارتفعت العام الماضي جراء ازدياد الطلب.

وجاء ارتفاع أصناف الغذاء كالتالي:

ارتفعت أسعار الزيوت الغذائية بمعدل بلغ 66 % العام الماضي، لتسجل مستوى قياسيا.
أسعار الحبوب ارتفعت بنسبة 27%، لتصل إلى مستوى غير مسبوق منذ العام 2012.
ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 44.1%.
أسعار القمح ارتفعت بنسبة 31.3 %.
ارتفعت أسعار اللحوم بمعدل 12.7% عام 2021.
أسعار منتجات الألبان ارتفعت بنسبة 16.9%.
 
(الجزيرة) 
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