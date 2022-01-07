تعويض بقيمة 618 مليون للخطوط الجوية القطرية

أظهرت وثيقة محكمة اليوم الخميس أن شركة الخطوط الجوية القطرية تطالب بتعويض قدره 618 مليون دولار من شركة "إيرباص" (Airbus) لصناعة الطائرات في إطار خلاف على تآكل سطح طائرات "إيه 350" (A350).وتطالب الشركة كذلك بتعويض إضافي قدره 4 ملايين دولار عن كل يوم توقفت فيه عن تشغيل طائراتها من هذا الطراز، وعددها 21 طائرة، بأمر من الجهات التنظيمية القطرية بسبب هذا العيب الذي يشمل تآكلا وثقوبا في السطح الواقي من الصواعق.وأطلقت الشركة القطرية -وهي أكبر عميل للطائرة الأوروبية- هذا الادعاء في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قائلة إن شركة إيرباص أخفقت في تقديم تحليل شامل يوضح الأسباب الجذرية، ويقدم أجوبة شافية عن أسئلتها المتعلقة بصلاحية حوالي 40% من أسطولها من طائرات "إيه 350″.وقالت إيرباص إنها أدركت السبب و"ستنكر" مزاعم الشركة في دائرة بالمحكمة العليا في لندن.وقال متحدث باسم إيرباص إن "إيرباص تؤكد عدم وجود مشكلة فيما يتعلق بصلاحية الطيران"، مضيفا أن هذه وجهة نظر مؤكدة من جانب الجهات التنظيمية الأوروبية.ولم يصدر تعقيب فوري من الخطوط الجوية القطرية.ودخلت الشركتان في خلاف منذ شهور حول أضرار من بينها عيوب في الطلاء وتآكل في طبقة تحت السطح للحماية من الصواعق.واتسعت هوة الخلاف في تشرين الثاني الماضي عندما كشف تحقيق أجرته رويترز أن 5 شركات طيران أخرى على الأقل اكتشفت عيوبا في سطح الطائرات، مما دفع إيرباص إلى تشكيل فريق عمل داخلي واستكشاف تصميم جديد مضاد للصواعق لطائرات إيه 350 المستقبلية.وقطر هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي أوقفت تحليق بعض الطائرات.