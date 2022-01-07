كم بلغ الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 29900 - 29950 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 29950 - 30000 ألف ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.