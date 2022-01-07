إقتصاد

كم بلغ الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟

Lebanon 24
07-01-2022 | 09:45
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 29900 - 29950 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.
 
 
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 29950 - 30000 ألف ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.
 
 
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