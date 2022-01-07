وزير الزراعة: سنحمي ثروتنا الحرجية ونعدكم بأن يزداد وطننا اخضراراً

غرد وزير الزراعة عباس الحاج حسن عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "سنحمي ثروتنا الحرجية بكل ما أوتينا من قوة: الأرزة التي تزين راية الوطن، السنديانة دائمة الاخضرار التي أكرمنا الله بها، الزيتونة سيدة السفوح المحتشمة التي تغطي بظلها مساحات الحب، والصنوبرة المتجذرة في رحم الأرض. نعدكم بأننا سنحافظ على لبنان الأخضروسنزيده اخضراراً".