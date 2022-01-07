دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

عاود دولار السوق الموازية ارتفاعه مساء اليوم الجمعة حيث سجل تسعيرة تراوحت ما بين 29950 و30000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 29900 - 29950 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.