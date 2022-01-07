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إقتصاد
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
07-01-2022
|
14:00
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عاود دولار السوق الموازية ارتفاعه مساء اليوم الجمعة حيث سجل تسعيرة تراوحت ما بين 29950 و30000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 29900 - 29950 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.
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