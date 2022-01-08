19
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
شركات أميركية تعارض قراراً لبايدن.. ما هو؟
Lebanon 24
08-01-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظرت المحكمة الأميركية العليا في طعون مقدّمة ضد مساعي إدارة الرئيس جو بايدن لإلزام ملايين العمال بتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد لكبح تفشي الوباء.
وسألت القاضية إيلينا كاجان المحامي الذي يمثل اتحادات شركات معارضة للقرار "لماذا تعتبرون أنه ليس ضروريا للتخفيف من المخاطر الجسيمة؟".
وأضافت كاجان "هذه جائحة توفي خلالها نحو مليون شخص... إنها إلى حد بعيد أكبر خطر على الصحة العامة يواجه البلد خلال قرن".
واعتبرت أن "هذه السياسة هي الأكثر قدرة على وقف كل هذا".
من جهته، قال المحامي سكوت كيلر وهو نائب عام سابق في تكساس يمثل اتحادات الشركات إن القرار الذي يلزم الشركات التي توظف 100 شخص فأكثر ستدفع العديد من العمال إلى الاستقالة.
تابع كيلر أن "القرار الذي يشمل كامل الاقتصاد سيؤدي إلى نفور دائم للعمال، يمتد عبر اقتصادنا الوطني".
وأضاف المحامي أن "جزءا من المشاكل التي نراها في هذا القرار هو أنه لا يهدف حقا إلى التحكم في خطر خاص بمكان العمل... إنه خطر نواجهه جميعا بمجرد الاستيقاظ في الصباح".
واعتبر القاضي ستيفن براير أنه "قد يستقيل بعض الناس، ربما 3%"، وأردف "لكن قد يستقيل المزيد عندما يكتشفون أنه يتعين عليهم العمل مع آخرين غير محصنين، لأن ذلك يعني أنهم قد يصابون بالمرض، وسيستقيل المزيد، لأنهم ربما يموتون أو يكونون في المستشفى".
وبعد أشهر من المناشدات للأميركيين المترددين في التطعيم، كثّف بايدن الضغط في أيلول، وقال "كنا صبورين، لكن صبرنا بدأ ينفد".
وفرض الرئيس الديمقراطي التطعيم في الشركات التي توظف 100 شخص أو أكثر، وعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية في المنشآت التي تتلقى تمويلا فيدراليا.
وسيتعيّن على الموظفين غير الملقّحين الخضوع لفحوص كوفيد أسبوعيا ووضع الكمامات في أماكن العمل.
وأمهلت "إدارة السلامة والصحة المهنية" الشركات حتى التاسع من شباط للامتثال إلى القواعد أو التعرّض لغرامات.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن هذه السياسة "حيوية لاستجابة أمتنا لكوفيد-19".
وأضافت ساكي في بيان: "لا يزال الأميركيون غير المطعمين يواجهون تهديدا حقيقيا بالإصابة بأشكال خطرة من المرض والوفاة - بما في ذلك نتيجة أوميكرون".
تابع
الأكثر قراءة
بطاقات التارو أصدق؟.. هذه الابراج ستحقق ثروة كبيرة واليكم من ينتظره الزواح في 2022
Lebanon 24
بطاقات التارو أصدق؟.. هذه الابراج ستحقق ثروة كبيرة واليكم من ينتظره الزواح في 2022
08:35 | 2022-01-07
07/01/2022 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكافأة أميركيّة بـ10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال لبناني... من يكون وما السبب؟
Lebanon 24
مكافأة أميركيّة بـ10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال لبناني... من يكون وما السبب؟
09:55 | 2022-01-07
07/01/2022 09:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن قارورة الغاز.. شكوكٌ قد تكشف فضيحة!
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن قارورة الغاز.. شكوكٌ قد تكشف فضيحة!
14:10 | 2022-01-07
07/01/2022 02:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارٌ يهزّ النبطية.. خزان مازوت يحترق! (فيديو)
Lebanon 24
انفجارٌ يهزّ النبطية.. خزان مازوت يحترق! (فيديو)
14:36 | 2022-01-07
07/01/2022 02:36:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل العودة إلى المدارس 3 أسابيع!؟
Lebanon 24
تأجيل العودة إلى المدارس 3 أسابيع!؟
23:03 | 2022-01-07
07/01/2022 11:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:43 | 2022-01-08
خطوة مهمّة من مصرف لبنان بشأن الصرّافين.. هذا ما تقرر
05:33 | 2022-01-08
هل نحن أمام ارتفاع جديد لسعر ربطة الخبز؟ هذا ما تم كشفه
05:00 | 2022-01-08
رغم نقص أشباه الموصلات.. مبيعات شركة سيارات ألمانية "تتألّق" داخل أميركا
01:54 | 2022-01-08
ارتفاع جديد.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
23:25 | 2022-01-07
أصغر مليارديرة في العالم متهمة بالاحتيال ومهددة بالسجن لـ 80 عاماً!
14:00 | 2022-01-07
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
فيديو
نيزك يحلّق في سماء روسيا! (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يحلّق في سماء روسيا! (فيديو)
08:00 | 2022-01-07
08/01/2022 12:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
23:00 | 2022-01-05
08/01/2022 12:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
04:07 | 2022-01-05
08/01/2022 12:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact