رغم نقص أشباه الموصلات.. مبيعات شركة سيارات ألمانية "تتألّق" داخل أميركا

سجلت شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات زيادة في المبيعات بالولايات المتحدة في العام الماضي، رغم استمرار نقص أشباه الموصلات، وربع سنوي أخير مخيب للآمال، وفق بيان للشركة أمس الجمعة.

وجاء في البيان أن المبيعات كانت أعلى بفضل شعبية طرازات السيارات الرياضية الفارهة مثل أطلس وتيغوان، ما مكن فولكسفاغن من بيع 375035 سيارة في الولايات المتحدة، بارتفاع 15% عن العام السابق.

ولكن نشاط الشركة بأمريكا تراجع تدريجياً وبشكل كبير في نهاية العام الماضي، بحوالي 11% إلى 84336 سيارة مقارنة مع الربع نفسه قبل عام.

وتسببت الاختناقات المستمرة لإمدادات الرقائق الإلكترونية ومشاكل سلاسل توريد أخرى في إبطاء سوق السيارات الأمريكية بشكل كبير في الأشهر الماضية.

وتردد أن فولكسفاغن اضطرت إلى خفض ساعات العمل في مواقع إنتاج طيلة العام بسبب نقص أجزاء إلكترونية.