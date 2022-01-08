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© Lebanon24
إقتصاد
السعودية تسجل أرقاما ايجابية على صعيد النمو الاقتصادي
Lebanon 24
08-01-2022
|
10:00
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سجلت السعودية ثاني أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين خلال الربع الثالث من العام الماضي، بنمو 5.7% على أساس فصلي، بحسب صحيفة الاقتصادية.
أظهر تحليل لمؤشرات صادرة عن دول العشرين وصندوق النقد الدولي، تعافي الاقتصاد السعودي من تداعيات كورونا بويترة أسرع من الاقتصادات الكبرى عالميا بفضل تنفيذ خطط تنويع الاقتصاد، ما أدى للنمو القوي في القطاع غير النفطي، إضافة لنمو القطاع النفطي مع ارتفاع الإنتاج ضمن اتفاق تحالف "أوبك +".
على أساس ربعي، جاءت السعودية ثانيا بعد الهند، التي نما اقتصادها بنسبة 12.7% خلال الربع الثالث. وجاء الترتيب في النمو الاقتصادي كما يلي: الهند 12.7% فالسعودية 5.7% ثم الأرجنتين 4.1% وفرنسا 3%، وتركيا 2.7%.
ثم جاءت إيطاليا بنمو 2.6%، فالولايات المتحدة 2.3% وألمانيا 1.7% وسويسرا 1.7% وإندونيسيا 1.55% وكندا 1.3% ثم المملكة المتحدة 1.1% وكوريا الجنوبية 0.3% والصين 0.2%.
على الجانب الآخر، سجلت 5 دول انكماشا اقتصاديا، وهي: البرازيل -0.1%، المكسيك -0.4%، روسيا -0.8%، اليابان -0.9%، وجنوب إفريقيا -1.5%.
وعلى أساس ربعي، نما الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة" 5.7%، نتيجة نمو القطاع النفطي 12.7%، والقطاع غير النفطي 2.6%، والقطاع الحكومي 1.1%.
كما صعد الناتج المحلي 7% خلال الفترة على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة نمو خلال 9 أعوام ونصف "أي منذ الربع الأول من 2012 عندما نما 8.7%".
(العربية)
المصدر: أ ف ب - العربية
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