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إقتصاد
على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
08-01-2022
|
14:00
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، ما بين 30150 و30200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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