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إقتصاد
تعرف على الرجل الأكثر خسارة في العالم خلال 2021!
Lebanon 24
09-01-2022
|
03:00
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لم يكن 2021 عاماً سعيداً بأي حال على الملياردير ورائد الأعمال الصيني، كولين هوانغ، مؤسس منصة التجارة الإلكترونية الصينية بيندودو، إذ تصدر قائمة مليارديرات العالم الأكثر خسارة عالمياً، بخسائر تتجاوز ضعفي ثروته الحالية.
وخسر هوانغ (41 عاماً) خلال العام المنقضي نحو 42.3 مليار دولار، ليتراجع إجمالي ثروته إلى 20.3 مليار دولار، وضعته في المركز الـ 91 عالمياً، والـ13 في بر الصين، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.
ووسط حملات متواصلة من الصين على شركات وقطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، وعزم الرئيس الصيني على إعادة توزيع الثروة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم كجزء من حملته الرخاء المشترك، هبطت أسهم شركة بيندودو في ناسداك، بأكثر من 65% منذ بداية 2021 حتى الآن، إلى سعر 57.71 دولار، بقيمة سوقية نحو 72.33 مليار دولار، بحسب تقارير إعلامية.
المصدر: الامارات اليوم
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