الدولار يفتتح على ارتفاع... هذا ما سجله صباحاً!

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، ما بين 30350 ليرة للشراء و30400 ليرة للمبيع.

وامس، اقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، ما بين 30150 و30200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.