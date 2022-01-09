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إقتصاد
الدولار يفتتح على ارتفاع... هذا ما سجله صباحاً!
Lebanon 24
09-01-2022
|
01:57
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، ما بين 30350 ليرة للشراء و30400 ليرة للمبيع.
وامس،
اقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، ما بين 30150 و30200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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