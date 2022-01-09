وزارة الزراعة أطلقت برنامج سياحة النبيذ اللبناني في كفيفان

أطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارتي السياحة والصناعة والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ وجمعية الطاقة الوطنية اللبنانية، برنامج سياحة النبيذ في لبنان في مقر "أديار" للرهبانية اللبنانية المارونية في كفيفان، في حضور وزير السياحة وليد نصار، المديرة العامة لـ"مؤسسة المقاييس والمواصفات" لينا ضرغام ممثلة وزير الصناعة جورج بوشكيان، رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، وشخصيات معنية.

وأشار وزير السياحة الى أنه "منذ استلامه مهامه في وزارة السياحة ركز على تحضير برنامج سياحة النبيذ بالتعاون مع المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود وان تشجيع سياحة النبيذ من رمزية لبنان وطن الرسالة الذي سماه البابا القديس يوحنا بولس الثاني"، لافتا الى أن "وزارة السياحة ستقوم بتنظيم معرض خاص للنبيذ في القاعة الزجاجية فيها وتعتزم الانضمام الى طريق النبيذ ضمن المؤسسة الاوروبية للطرق الثقافية وان لبنان أصبح عضوا في المؤسسة اعتبارا من 1-1- 2022 وسيعلن في 19 الحالي من خلال مؤتمر صحافي في بيروت كجزء من المسار الفينيقي وذلك بعد توقيع وزارة السياحة الاتفاقية مما يؤهل لبنان للانضمام الى كل الRoutes ومن ضمنها طريق النبيذ التي تربط الدول الاوروبية ودول البحر الابيض المتوسط ببعضها".



وأكد نصار أن "أبرز أهداف طريق النبيذ هي تجديد التراث المرتبط بالكروم والنبيذ والحفاظ عليه والبحوث والتوثيق والحفاظ على التنوع البيولوجي وتطوير السياحة المستدامة الموجهة خاصة للشباب".

ورحب الرئيس العام للرهبانية الآباتي نعمة الله الهاشم بالحضور في "كفيفان أرض القديسين شربل ورفقا ونعمة الله الحرديني والطوباوي الأخ اسطفان"، مؤكدا ان "انطلاق مشروع القداسة في دير كفيفان أقدس وأهم ما قدمت الرهبانية حيث معلم القديسين القديس نعمة الله الحرديني"، مستذكرا "أحداث لبنان المؤلمة التي عاشها القديسون مثل القديس نعمة الله الحرديني حيث احداث 1840 و1845 ومجازر 1860 أيام شربل ورفقا والحرب العالمية الأولى عام 1914 أيام رفقا والطوباوي الأخ اسطفان حيث لم يمنع مشروع القداسة من التقدم والصمود والازدهار".