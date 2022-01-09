ارتفاع اضافي في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة المتداولة

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاحد، تسعيرة تراوحت ما بين 30500 ليرة للشراء و30550 ليرة للمبيع.



بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح الاحد، ما بين 30350 ليرة للشراء و30400 ليرة للمبيع.