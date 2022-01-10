إقتصاد

كلام هام من خبير اقتصادي .. هذا ما قاله عن الدولار والموازنة

Lebanon 24
10-01-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-905574-637774033143035161.jpg
Doc-P-905574-637774033143035161.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اعتبر الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة ان هناك احتمالين بما خصّ إقرار موازنة العام 2022 إما استمرارية للموازنات السابقة وهذه كارثة وإمّا موازنة "ثورية" تأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات المطلوبة والإجراءات للخروج من الأزمة.

 

وقال عجاقة في حديث لـ"صوت كل لبنان": "يجب أن يكون هناك سعر صرف موحّد للدولار في كلّ الأمور وأن نرى الإصلاحات المطلوبة ومنها وقف دعم الكهرباء والشراكة بين القطاعين العام والخاص. "

 

ولفت عجاقة إلى ان الموازنة هي تحدٍّ كبير في هذه المرحلة، مستبعدا أن يكون هناك موازنة ثورية في ظلّ الظروف السياسية الحالية التي تمرّ بها البلاد.

 

وأشار إلى ان هناك مشكلة بنيوية مالية والدولة اللبنانية هي مستهلك للدولار والكتلة النقدية بالليرة أكبر من الكتلة النقدية بالدولار وما يجعل الأمور قاسية على المواطن هي عملية المضاربة.

 

وفي ما يتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار، اعتبر عجاقة أن ما يصعّب الأمور أكثر هو عملية المضاربة، مشيراً إلى أنه يُحكى عن عملية تهريب للدولارات التي تضخّ في السوق إلى خارج الحدود، كما أن بعض القوى بدأ يخبّئ العملة الصعبة تحضيراً للانتخابات النيابية المقبلة، محذّراً من أنه في حال كان ذلك صحيحاً فسنكون أمام مأساة أكبر في مسألة الدولار الذي لا سقف له، لذلك على الأجهزة الأمنية التحرك لوقف المضاربات.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:00 | 2022-01-10
02:03 | 2022-01-10
02:02 | 2022-01-10
23:00 | 2022-01-09
14:00 | 2022-01-09
10:38 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website