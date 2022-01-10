إقتصاد

انفراج على صعيد جدول أسعار المحروقات.. وهذا المتوقع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-01-2022 | 02:02
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أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن وزارة الطاقة ستعمد غداً الى اصدار جدول جديد لأسعار المحروقات، بعد عطلة الاسبوع الماضي والتي أخرت صدور الجدول.
وتوقع البراكس في حديث ل "لبنان 24" ارتفاع أسعار المحروقات غداً، من دون تحديد القيمة، نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار على منصة "صيرفة"، وفي السوق الموازية، إضافة الى ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً مسجلاً 81 دولار، مؤكداً أن الارتفاع في أسعار المحروقات في لبنان سيستمر حتى الاسبوع المقبل على أقل تقدير.
المصدر: خاص "لبنان 24"

إقتصاد

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خاص "لبنان 24"

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