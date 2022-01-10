إقتصاد

إليكم مؤشِّر قوّة جوازات السفر للعام 2022.. وهذه مرتبة لبنان!

Lebanon 24
10-01-2022 | 03:00
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مؤشِّر جواز السفر نشر بياناته المحدّثة حول قوّة جوازات السفر للعام 2022، والذي يقيِّم حريّة السفر حول العالم إستناداً إلى عدد الإتفاقيّات المبرَمة بين البلدان بهدف إلغاء تأشيرات الدخول في 193 دولة و6 مناطق.

 

ويعطي المؤشِّر أداةً ديناميكيّةً لجَمْع، وعَرْض، وتصنيف جوازات السفر في العالم إستناداً إلى عددٍ من الخصائص الأساسيّة المختلفة. على سبيل المثال، يَعتمِد الترتيب الفردي لكلّ جواز سفر على عدد البلدان التي يمكن لحامل جواز السفر زيارتها بسهولة، بما فيها الدول المسموح دخولها بدون تأشيرة والدول التي تَمنَح تأشيرة فور الوصول إلى مطاراتها (وتَشمُل التأشيرات الإلكترونيّة).

 

على الصعيد العالمي، تَصَدَّرَت الإمارات ترتيب قوّة جوازات السفر للعام 2022 بنتيجة 159، تلتها كلّ من ألمانيا وفنلندا وإيطاليا (المرتبة العالميّة: 2؛ نتيجة: 151)، وكلّ من السويد والدنمارك والنمسا واللوكسمبورغ وسويسرا وكوريا الجنوبيّة ونيو زيلندا التي تشاركت المرتبة الثالثة في المؤشّر بنتيجة: 150.

 

على صعيدٍ إقليميٍّ، حلّت قطر (المرتبة العالميّة: 46؛ النتيجة: 93) في المرتبة الثانية بعد الإمارات، تلتها الكويت (المرتبة العالميّة: 50؛ النتيجة: 87)، والبحرين (المرتبة العالميّة: 55؛ النتيجة: 80)، وعمان (المرتبة العالميّة: 57؛ النتيجة: 77)، والمملكة العربيّة السعوديّة (المرتبة العالميّة: 57؛ النتيجة: 77)، للذكر لا الحصر.

 

وقد إحتلّ لبنان المرتبة 80 عالميّاً في تصنيف قوّة جوازات السفر الفرديّة للعام 2022 مع تسجيله نتيجة 50 في المؤشّر المذكور، ما يعني أنّ جواز السفر اللبناني يَسمَح لحامله بدخول 50 دولةٍ في العالم بسهولة (من ضمنها 12 دولة مسموح دخولها بدون تأشيرة و38 دولة تَمنَح لحامل جواز السفر اللبناني تأشيرة فور الوصول إلى مطاراتها)، مقارنةً مع 46 دولة في العام 2021 و42 دولة في العام 2020 و53 دولة في العام 2019.

(Leb economy)

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