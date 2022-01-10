إقتصاد

في ظل ارتفاع كبير بأسعار النفط.. وزراء خارجية 4 دول خليجية يزورون الصين

Lebanon 24
10-01-2022 | 16:00
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يبدأ مسؤولون من أربع دول في مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين، زيارة للصين تستمر خمسة أيام، في ظل ارتفاع كبير في أسعار النفط .

ويزور الصين وزراء خارجية أربع دول خليجية، وهي السعودية والكويت وسلطنة عُمان والبحرين، من الاثنين حتى الجمعة، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الصينية، حيث تأتي هذه الزيارة بدعوة من وزير الخارجية، وانغ يي. 

ولم يكشف بيان الخارجية أي تفاصيل حول برنامج الزيارة، إذ أن زيارات الدبلوماسيين الأجانب للصين نادرة منذ عامين بسبب جائحة كورونا.

هذا وأفادت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية بأن "هذه الزيارة قد تساهم في إحراز تقدم في المناقشات حول اتفاق التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي".

وتأتي هذه الزيارة فيما تؤدي الاضطرابات في كازاخستان المجاورة، العضو في تحالف "أوبك+"، إلى ارتفاع أسعار النفط.
المصدر: روسيا اليوم
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