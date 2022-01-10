قفزة كبيرة للدولار... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، وبلغ عصر اليوم 31550 - 31650 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.

والجدير بالذكر، أنّ دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 30500 - 30550 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.