دولار السوق الموازية يتخطى عتبة الـ32000.. على أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، وبلغ مساء اليوم 32000 - 32100 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 31550 - 31650 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.