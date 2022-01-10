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إقتصاد
دولار السوق الموازية يتخطى عتبة الـ32000.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
10-01-2022
|
14:17
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، وبلغ مساء اليوم 32000 - 32100 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 31550 - 31650 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.
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