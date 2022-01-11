قطر تعزز نموها الاقتصادي في العام 2022

تتوقع الحكومة القطرية، أن يحقق الاقتصاد الوطني في عام 2021 نمواً بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2.3%، على أن ترتفع هذه النسبة خلا العام الحالي 2022 لتتراوح بين 1.6% و2.9%.

(بلومبيرغ الشرق)