إقتصاد

قطر تعزز نموها الاقتصادي في العام 2022

Lebanon 24
11-01-2022 | 12:00
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تتوقع الحكومة القطرية، أن يحقق الاقتصاد الوطني في عام 2021 نمواً بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2.3%، على أن ترتفع هذه النسبة خلا العام الحالي 2022 لتتراوح بين 1.6% و2.9%.
 
(بلومبيرغ الشرق) 
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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