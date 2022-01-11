5 مليارات دولار لدعم أفغانستان... هذا ما تطلبه الامم المتحدة

طلبت الأمم المتحدة الثلاثاء مبلغاً قياسياً بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل مساعداتها لأفغانستان خلال العام الحالي، وتأمين "مستقبل" البلد الذي يقف على شفا كارثة إنسانية، بحسب المنظمة.قالت المنظمة في بيان، إنَّ تمويل خطّتها الجديدة يتطلّب 4,4 مليارات دولار من الدول المانحة لتوفير الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لهذا العام، في أكبر مبلغ تطلبه المنظمة الأممية لدولة واحدة، يضاف إليه مبلغ 623 مليون دولار لمساعدة ملايين اللاجئين الأفغان الذين فرّوا من بلدهم إلى دول مجاورة.يحتاج 22 مليون شخص داخل أفغانستان، و5,7 ملايين أفغاني نزحوا إلى بلدان مجاورة إلى مساعدة ضرورية هذا العام، بحسب الأمم المتحدة.كارثة إنسانية شاملةقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفث، إنَّ "كارثة إنسانية شاملة ترخي بظلالها. رسالتي عاجلة: لا تغلقوا الباب بوجه شعب أفغانستان، ساعدونا على تجنب انتشار واسع للجوع، والمرض، وسوء التغذية، والموت في نهاية المطاف".قيمتها تريليون دولار.. الصين تضع عينها على معادن أفغانستان في رهان خطر على طالبانمنذ استيلاء حركة طالبان المتشددة على مقاليد الحكم في أفغانستان بمنتصف أغسطس؛ غرق هذا البلد في فوضى مالية وسط ارتفاع التضخم ومعدلات البطالة.جمّدت واشنطن مليارات الدولارات من أصول أفغانستان، في حين تعرقلت إمدادات المساعدات بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك شهدت أفغانستان في 2021 جفافاً هو الأسوأ في عقود.ومن دون المساعدات "لن يكون هناك مستقبل" بحسب ما صرّح غريفيث للصحفيين في جنيف.