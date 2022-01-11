16
o
بيروت
17
o
طرابلس
11
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الدولار يواصل ارتفاعه... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
11-01-2022
|
09:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 32600 - 32700 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.
وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 32100 - 32200 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
مع بداية الأسبوع.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
11/01/2022 20:06:42
11/01/2022 20:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع جديد.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
11/01/2022 20:06:42
11/01/2022 20:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
11/01/2022 20:06:42
11/01/2022 20:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
11/01/2022 20:06:42
11/01/2022 20:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
تابع
الأكثر قراءة
التحركات مستمرة.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
14:45 | 2022-01-10
10/01/2022 02:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
برسم بعض اللبنانيين: اقرأوا ما قاله السيسي واخجلوا
Lebanon 24
برسم بعض اللبنانيين: اقرأوا ما قاله السيسي واخجلوا
01:00 | 2022-01-11
11/01/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
02:00 | 2022-01-11
11/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يغرّد عن جعجع والدولار.. هذا ما قاله
Lebanon 24
وهاب يغرّد عن جعجع والدولار.. هذا ما قاله
06:10 | 2022-01-11
11/01/2022 06:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير... كم بلغ سعر المحروقات؟
Lebanon 24
إرتفاع كبير... كم بلغ سعر المحروقات؟
00:03 | 2022-01-11
11/01/2022 12:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:39 | 2022-01-11
معطيات إيجابية بشأن سعر الدولار.. هذا ما كشفه خبير اقتصادي
11:35 | 2022-01-11
بيانٌ مهم من مصرف لبنان بشأن التعميم 161.. إليكم ما قرّره
12:24 | 2022-01-11
نقابتا تجمع مزارعي الجنوب وتجار الخضار في صور: للمشاركة في اضراب الخميس
12:00 | 2022-01-11
قطر تعزز نموها الاقتصادي في العام 2022
11:00 | 2022-01-11
كم بلغ حجم التداول على "صيرفة"؟
10:00 | 2022-01-11
المزيد من السيولة في السوق المصرية... اليكم التفاصيل
فيديو
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
02:00 | 2022-01-11
11/01/2022 20:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
04:45 | 2022-01-10
11/01/2022 20:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
14:00 | 2022-01-09
11/01/2022 20:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact