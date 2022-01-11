الدولار يواصل ارتفاعه... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 32600 - 32700 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 32100 - 32200 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.