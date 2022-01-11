إقتصاد

نقابتا تجمع مزارعي الجنوب وتجار الخضار في صور: للمشاركة في اضراب الخميس

Lebanon 24
11-01-2022 | 12:24
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دعت نقابة تجمع مزارعي الجنوب في بيان، المزارعين الى "المشاركة بفعالية في الاضراب الذي دعت اليه اتحادات النقل البري الخميس المقبل"، مؤكدة أن "معاناة المزارعين بسبب ارتفاع اسعار المحروقات وخاصة مادة المازوت وانعكاسها على الانتاج الزراعي بكافة جوانبه تتسبب يوميا بخسائر فادحة لا قدرة للمزارع على تحملها"، مشددة على "المشاركة في يوم الغضب لان معاناة القطاع الزراعي لا تقل عن معاناة قطاع النقل البري".
 
نقابة تجار الخضار 
 
كذلك، دعت نقابة تجار الخضار والفاكهة والحمضيات في صور ببيان، الى "الاضراب يوم الخميس واقفال الحسب، والمشاركة للتعبير عن التضامن مع قطاع النقل البري، واحتجاجا على الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والارتفاع غير المسبوق في سعر الدولار".
 
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