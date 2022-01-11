إقتصاد

دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
11-01-2022 | 14:00
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إنخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم 32000 - 32100 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.
وكان قد ارتفع عصراً وبلغت تسعيرته ما بين 32600 - 32700 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.
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