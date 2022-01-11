دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

إنخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم 32000 - 32100 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.

وكان قد ارتفع عصراً وبلغت تسعيرته ما بين 32600 - 32700 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.