إقتصاد

المركزي الفرنسي: نمو الاقتصاد الفرنسي يمضي في مساره على الرغم من أحدث قفزة لإصابات كورونا

Lebanon 24
12-01-2022 | 05:00
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قال البنك المركزي الفرنسي اليوم الثلاثاء إن اقتصاد فرنسا متماسك هذا الشهر على الرغم من أحدث موجة من الإصابات بكورونا التي تجتاح البلاد.

وقًدر البنك المركزي أن النشاط الاقتصادي يسير هذا الشهر بوتيرة أعلى بنسبة 0.75% عن مستويات ما قبل الجائحة، بلا تغيير من كانون الاول.

وشهدت فرنسا موجة جديدة من الإصابات بكورونا على مدار الشهر الماضي وسجلت الإصابات الجديدة مستويات قياسية بينما أصبح المتحور أوميكرون هو المهيمن، مما دفع الحكومة لتشديد القيود الصحية مجددا.

وقًدر البنك المركزي أن الاقتصاد الفرنسي نما بنسبة 0.6% في الربع الأخير من 2021، وهو ما يعني بحسب قوله أن توقعاته لنمو قدره 6.7% للعام بكامله صحيحة على الأرجح.
المصدر: cnbc
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