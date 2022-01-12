إقتصاد

العقود الأميركية للغاز الطبيعي تقفز لأعلى مستوى...اليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-01-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-906236-637775676754553257.jpg
Doc-P-906236-637775676754553257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 4% إلى أعلى مستوى في نحو 6 أسابيع اليوم الثلاثاء مع استمرار انخفاضات في الإنتاج ناتجة عن موجة شديدة البرودة وزيادة أعلى من المتوقع في الطلب للتدفئة الأسبوع القادم.

وجاءت الزيادة أيضا في اليوم الأكثر برودة في الشتاء حتى الآن في منطقة شمال شرق الولايات المتحدة.

وأنهت عقود الغاز تسليم شباط جلسة التداول مرتفعة 17.0 سنتا، أو 4.2%، لتسجل عند التسوية 4.249 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أول ديسمبر.

ومع أسعار للغاز عند حوالي 28 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا و33 دولارا في آسيا مقارنة مع أربعة دولارات في الولايات المتحدة، يقول متعاملون إن المشترين حول العالم سيواصلون شراء كل الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن للولايات المتحدة أن تنتجه.
المصدر: cnbc
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:43 | 2022-01-12
05:00 | 2022-01-12
03:00 | 2022-01-12
02:29 | 2022-01-12
01:52 | 2022-01-12
00:00 | 2022-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website