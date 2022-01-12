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إقتصاد
العقود الأميركية للغاز الطبيعي تقفز لأعلى مستوى...اليكم التفاصيل
Lebanon 24
12-01-2022
|
08:00
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قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 4% إلى أعلى مستوى في نحو 6 أسابيع اليوم الثلاثاء مع استمرار انخفاضات في الإنتاج ناتجة عن موجة شديدة البرودة وزيادة أعلى من المتوقع في الطلب للتدفئة الأسبوع القادم.
وجاءت الزيادة أيضا في اليوم الأكثر برودة في الشتاء حتى الآن في منطقة شمال شرق الولايات المتحدة.
وأنهت عقود الغاز تسليم شباط جلسة التداول مرتفعة 17.0 سنتا، أو 4.2%، لتسجل عند التسوية 4.249 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أول ديسمبر.
ومع أسعار للغاز عند حوالي 28 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا و33 دولارا في آسيا مقارنة مع أربعة دولارات في الولايات المتحدة، يقول متعاملون إن المشترين حول العالم سيواصلون شراء كل الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن للولايات المتحدة أن تنتجه.
المصدر: cnbc
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