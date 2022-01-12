مسار تصاعدي للدولار في الأسابيع المقبلة.. هذا ما كشفه خبير اقتصادي

توقع الخبير الاقتصادي والمالي جهاد الحكيّم مسارا تصاعدياً لسعر صرف الدولار في الأسابيع والأشهر المقبلة مجددا التحذير من مغبة طبع الليرة اللبنانية من أجل دفع الودائع الدولارية لدى المصارف.

وفي حديث الى "صوت كل لبنان" شدد الحكيّم على أن كثرة التعاميم التي يصدرها المصرف المركزي والتعديلات الطارئة تربك السوق وتنعكس تخبطاً لا سيما في سعر صرف الدولار الذي ارتفع بنسبة 30% في أقلّ من شهر ما يثير قلقاً حقيقياً.

وشكك الحكيّم بحقيقة الاحتياطات الموجودة لدى مصرف لبنان وأغلب الظن أنها بالدولار المحلي حيث يتم شراء الدولار من الأسواق المحلية مع انعدام الدولارات من الخارج فيزيد من تدهور الليرة اللبنانية.

وأكد الحكيّم ان شيئا لن يتغير في حال بقيت المنظومة نفسها والسياسة المالية والنقدية على حالها.