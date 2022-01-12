إنخفاض ملحوظ للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل لافت، وبلغ عصر اليوم 31525 - 31575 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 32200 - 32300 ليرة لبنانية لكلّ دولار اميركي.