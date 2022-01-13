إقتصاد

كلام بارز من خبير اقتصادي.. هذا ما قاله عن الدولار وأموال المودعين

Lebanon 24
13-01-2022 | 01:46
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أعلن الخبير الاقتصادي باتريك مارديني ان ما يقوم به مصرف لبنان هو بيع الدولار مقابل الليرة التي كان طبعها سابقاً في محاولة للجم سعر الصرف وهذا هدرٌ لما تبقّى من دولارات المودعين.

 

وقال مارديني في حديث لـ"صوت كل لبنان": "مصرف لبنان يقول إنّه يمتلك 14 مليار دولار في الاحتياطي ولكن التدخل الذي يقوم به المصرف المركزي في السوق هو من أموال المودعين".

 

ولفت إلى ان التعميم 161 يفتح المجال لدولرة الاقتصاد اللبناني والأسعار اليوم أصبحت مدولرة بشكل شبه كامل والرواتب أيضاً وإذا قام الشعب اللبناني ببيع ما يملك من ليرة للمصرف المركزي يصبح البلد مدولراً بشكل كامل".

 

وأضاف: "ثمة خياران إما أن نقوم بإنشاء مجلس نقد وإما فنحن ذاهبون إلى الدولرة الشاملة وهذا يدفع ثمنه المواطن اللبناني الذي لا يزال راتبه بالليرة".

 

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