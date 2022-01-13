إقتصاد

في 2022 ما هو ترتيب الدول العربية باحتياطيات الذهب؟.. وهذا موقع لبنان

Lebanon 24
13-01-2022 | 14:00
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تتصدر السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك المملكة 323.1 طن من المعدن النفيس، وذلك وفقا لأول تقرير لمجلس الذهب العالمي هذا العام.

نشر المجلس مؤخرا تقريره لشهر يناير 2022، حيث أظهر أن احتياطيات البنوك المركزية في العالم بلغت 35571.3 طن من المعدن، بزيادة نحو 11 طنا عن تقرير شهر ديسمبر الماضي.

وفيما يلي جدول يظهر ترتيب الدول العربية باحتياطيات الذهب بناء على تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر كانون الثاني 2022:
 
المصدر: روسيا اليوم
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