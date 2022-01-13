دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

واصل دولار السوق الموازية انخفاضه وسجل مساء اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 30200 و30250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 30550 و30600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.