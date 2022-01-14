وول ستريت تغلق منخفضة مع جني المستثمرين للأرباح

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس مع جني المستثمرين للأرباح، لا سيما في أسهم شركات التكنولوجيا بعد صعود استمر ثلاثة أيام، في الوقت الذي تحدث فيه العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي عن التضخم ورفع أسعار الفائدة.وتسببت أسهم النمو السريعة التأثر بأسعار الفائدة مثل التكنولوجيا في هبوط السوق الأوسع نطاقا في آخر جلسة قبل بدء موسم جني أرباح الربع الرابع.وتحدث العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي علنا عن ضرورة التصدي لارتفاع التضخم.وكانت لايل برنارد أحدث وأرفع مسؤول في البنك المركزي الأميركي يلمح إلى أن البنك يستعد للبدء في رفع أسعار الفائدة في مارس.وهبط المؤشر S&P500 نحو 66.92 نقطة أو 1.42% ليغلق عند 4659.43 نقطة، فيما نزل مؤشر ناسداك المجمع 377.31 نقطة أو 2.48% إلى 14807.29 نقطة.وتراجع المؤشر داو جونز 161.44 نقطة أو 0.44% إلى 36128.88 نقطة.