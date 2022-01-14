إقتصاد

تمديد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي لغاية 15 شباط المقبل

Lebanon 24
14-01-2022 | 07:00
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وقع وزير المالية الدكتور يوسف الخليل قرارا مدد بموجبه لغاية 15/2/2022 ضمنا مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2021، وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح.
المصدر: الوكالة الوطنية
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