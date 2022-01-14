إقتصاد

ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية

Lebanon 24
14-01-2022 | 14:00
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم في ظل مخاوف اقتصادية على الطلب على الخام على المدى القريب بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
 
وافادت "روسيا اليوم" انه وبحلول الساعة 11,20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.37% إلى 82.42 دولار للبرميل.
 
فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.51% إلى 84.90 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
 
وجاء الارتفاع في وقت نقلت فيه وسائل إعلام عن مصادر، أن "الصين ستفرج عن كميات من الخام من مخزوناتها الاستراتيجية الوطنية خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في الأول من شباط 2022، وذلك كجزء من خطة تنسقها الولايات المتحدة مع مستهلكين رئيسيين آخرين لخفض الأسعار العالمية.
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