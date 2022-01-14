إنخفاض كبير للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟

استمر دولار السوق الموازية بالانخفاض، وبلغ عصر اليوم 27800 - 27850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 29750 - 29800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.