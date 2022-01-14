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إقتصاد
إنخفاض كبير للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
14-01-2022
|
09:45
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استمر دولار السوق الموازية بالانخفاض، وبلغ عصر اليوم 27800 - 27850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 29750 - 29800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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