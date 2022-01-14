دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجل دولار السوق الموازية انخفاضاً طفيفاً، وبلغ مساء اليوم 27700 - 27750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 27800 - 27850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.