إقتصاد

بعد الانخفاض الكبير للدولار... هذه التسعيرة الجديدة في السوق الموازية صباح اليوم

Lebanon 24
15-01-2022 | 02:37
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 27700 - 27750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي، وهي التسعيرة عينها التي أقفل عليها مساء أمس.
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