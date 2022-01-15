بعد الانخفاض الكبير للدولار... هذه التسعيرة الجديدة في السوق الموازية صباح اليوم

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 27700 - 27750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي، وهي التسعيرة عينها التي أقفل عليها مساء أمس.