إقتصاد

قيمة فورد تتخطى 100 مليار دولار.. للمرة الأولى بتاريخها

Lebanon 24
15-01-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-907455-637778543624116912.jpg
Doc-P-907455-637778543624116912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجاوزت القيمة السوقية لشركة فورد الأميركية 100 مليار دولار لأول مرة في تداولات الخميس الماضي، حيث يراهن المستثمرون على خطط الشركة لتصنيع السيارات الكهربائية.

تأتي مكاسب فورد وسط خططها لمضاعفة إنتاج سيارات F-150 إلى 150 ألف سيارة كجزء من إستراتيجية الرئيس التنفيذي جيم فارلي، الذي تولى منصبه في عام 2020، ووعد باستثمار أكثر من 30 مليار دولار على السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، بحسب "رويترز".

تمكنت الشركة من تجاوز منافستها التاريخية جنرال موتوز التي تبلغ قيمتها السوقية 88 مليار دولار، والشركة الناشئة في صناعة السيارات الكهربائية Rivian Automotive وقيمتها نحو 80 مليار دولار، لكن هذه الشركات مازالت بعيدة عن قيمة شركة تسلا التي تتجاوز تريليون دولار.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:43 | 2022-01-15
23:17 | 2022-01-15
23:13 | 2022-01-15
16:00 | 2022-01-15
14:00 | 2022-01-15
12:52 | 2022-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website