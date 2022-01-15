الميزانية الروسية تحقق فائضا في 2021

كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، عن أن الميزانية الروسية في العام 2021 حققت فائضا بنسبة 0.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية للعام الجاري، وخاصة التضخم، أكد الوزير الروسي خلال حديثه أن روسيا قادرة على حل مشاكل التضخم هذا العام 2022، وكان التضخم في روسيا قد بلغ في 2021 مستوى 8.39%.كذلك أعرب سيلوانوف عن أمله في أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات جديدة على روسيا، وقال: "آمل أن يظل مشروع قانون العقوبات الأمريكية الجديدة مجرد مشروع قانون".وشدد الوزير الروسي على أنه سيتم تمويل وتنفيذ جميع قرارات الحكومة الروسية حتى في حالة فرض قيود جديدة على البلاد.ويفرض مشروع قانون العقوبات الجديد، الذي قدمه يوم الأربعاء الماضي أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، عقوبات شديدة على روسيا تطال قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي وكبار المسؤولين الروس في حال تصعيد الوضع في أوكرانيا.