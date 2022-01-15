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إقتصاد
الدولار يواصل تراجعه في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
15-01-2022
|
12:52
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إنخفض سعر صرف الدولار مساء اليوم السبت في السوق الموازية بحيث سجل 24800 ليرة للمبيع 24600 ليرة للشراء .
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