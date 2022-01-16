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إقتصاد
إلى خانة الآحاد.. وزير المالية التركي يتوقع تضاؤل التضخم بحلول 2032
Lebanon 24
16-01-2022
|
00:00
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قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي يوم السبت إن التضخم في تركيا سينخفض إلى خانة الآحاد بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في منتصف عام 2023 بعد أن قفز إلى أعلى مستوى في 19 عاما عند 36% في ايلول.
وفي حديثه إلى رؤساء المنظمات غير الحكومية في إسطنبول، قال النبطي أيضًا إن تحويل حيازات النقد الأجنبي إلى الليرة التركية سيتسارع في الأسابيع المقبلة.
وأضاف أنه حتى الجمعة، تم إيداع أكثر من 131 مليار ليرة في حسابات بموجب مخطط حكومي يحمي الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملات الأجنبية.
المصدر: CNBC
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