إقتصاد

التضخم في قطر يرتفع بـ 6.47%...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
16-01-2022 | 06:00
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ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر كانون الاول الماضي بنسبة 6.47% على أساس سنوي بدعم من ارتفاع أسعار 9 مجموعات رئيسية على رأسها الترفيه و الثقافة والنقل، والغذاء والمشروبات والملابس والأثاث والأجهزة المنزلية.

وسجل مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي أعلى قراءة له منذ العام 2014 مدفوعاً بإرتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات في قطاعات رئيسية لأسباب داخلية وأخرى خارجية يتعلق بعضها بإضطرابات سلاسل الإمداد و التوريد.
المصدر: CNBC
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