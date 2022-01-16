إقتصاد

دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

Lebanon 24
16-01-2022 | 10:00
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يتم التداول عصر اليوم الأحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 24800 - 24850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد افتتح صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 25500 - 25600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

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دولار

السوق الموازية

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