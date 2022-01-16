دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

يتم التداول عصر اليوم الأحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 24800 - 24850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد افتتح صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 25500 - 25600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.