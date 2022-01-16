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إقتصاد
النجر تبحث عن انشاء منطقة خاصة في قناة السويس
Lebanon 24
16-01-2022
|
14:00
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كشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية عن اهتمام كبير من قِبل دول المجر لإنشاء منطقة خاصة في "اقتصادية قناة السويس".
يحيى زكي قال في مقابلة مع الشرق إن وفد مجرياً سيزور مصر في منتصف فبراير للتفاوض حول إنشاء المنطقة المجرية. مُضيفاً: "مازلنا في المراحل الأوّلية من المحادثات والدراسات، ونأمل أن يتطور ذلك قريباً إلى استثمار فعلي".
كانت مصر وقّعت اتفاقية مع روسيا في عام 2018 لإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمتد على مساحة 5.25 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تستقطب استثمارات تصل إلى سبعة مليارات دولار.
مشاريع البتروكيماويات
إلى ذلك، جري الهيئة مفاوضات مع عدد من الشركات لإنشاء مجموعة ساحات جديدة في ميناء شرق بورسعيد، كما يتم العمل على تطوير ميناء السخنة، وسنعلن خلال العام الحالي عن مجموعة من العقود في هذا الإطار.
زكي نوّه بالنمو الذي يشهده قطاع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث "وقّعنا خلال عام 2021 على اتفاقيات مع كبرى الشركات بإجمالي حجم استثمارات يبلغ 10 مليارات دولار". مُتوقّعاً أن يبدأ تنفيذ هذه المشاريع خلال أشهر قليلة.
كما أعلن زكي أن الاستراتيجية الجديدة لقطاع السيارات شارفت على الانتهاء، وسيتم إطلاقها الشهر المقبل، وأبرز ما تتضمنه مجموعة من الحوافز، لاسيما ما يتعلق منها بتعميق المُكوّن المحلّي، والتصدير، فضلاً عن حوافز كبيرة للمنتجات الصديقة للبيئة كالسيارات الكهربائية.
(بلومبيرغ الشرق)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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