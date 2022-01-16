إقتصاد

إعادة تشغيل مضخات مياه الشفة في وادي السلوقي

Lebanon 24
16-01-2022 | 11:48
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أعيد تشغيل مضخات مياه الشفة في وادي السلوقي، بعد أن أنهت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أعمال الصيانة في المضخات الرئيسية للدفع، أي خط ميس الجبل - بنت جبيل، بمساهمة من مديرية العمل البلدي واتحادي بلديات جبل عامل وبنت جبيل وبلدية ميس الجبل.
 
 
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