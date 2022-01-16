إعادة تشغيل مضخات مياه الشفة في وادي السلوقي

أعيد تشغيل مضخات مياه الشفة في وادي السلوقي، بعد أن أنهت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أعمال الصيانة في المضخات الرئيسية للدفع، أي خط ميس الجبل - بنت جبيل، بمساهمة من مديرية العمل البلدي واتحادي بلديات جبل عامل وبنت جبيل وبلدية ميس الجبل.