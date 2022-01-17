المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعلن عن "خدمات تموين السفن"

قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس يحيى زكي، إن المنطقة ستطلق خدمات تموين السفن والخدمات البحرية، خلال الأشهر المقبلة.





وخلال في فعالية "قناة السويس ودعم التجارة العالمية في ظل التحديات الراهنة"، على هامش فعاليات الجناح المصري في "إكسبو 2020 دبي"، أضاف يحيى زكي أن المنطقة "تقوم بوضع اللمسات النهائية لتفعيل هذه الخدمات، ودراسة العروض التي قدمت إليها".

وأشار إلى أن الخدمات البحرية وتموين السفن، "أحد القطاعات المستهدف تحقيقها في استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025".



وأوضح أنه سيتم الإعلان أيضا عن مشروعات ستقام لصناعة الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة في وقت قريب، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ "COP27" تشرين الثاني المقبل.

كما أكد "نجاح المنطقة الاقتصادية في تحقيق وتنفيذ مستهدفاتها في خطتها الاستراتيجية للخمس سنوات، والتي تركزت على تحديد وخلق الفرصة في جذب الاستثمارات المتنوعة"، مشيرا إلى استهداف المنطقة الاقتصادية لنحو 15 قطاعا صناعيا ولوجيستيا.



ونوه إلى أنه تم تفعيل التعاقد على أرض الواقع مع 3 منها، هي صناعات البتروكيماويات التي تقام بالسخنة، وصناعات مستلزمات عربات السكك الحديدية، وكذلك المشاركة في خطة الدولة المصرية لاستراتيجية توطين صناعات السيارات، بجانب صناعة الهيدروجين الأخضر والخدمات البحرية.



وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه على مدى السنوات السبع الماضية، نفذت مصر العديد من المشروعات القومية الضخمة التي تقدم الكثير من الفرص الاستثمارية.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي "وجهة استثمارية واعدة بمساحة إجمالية قدرها 461 كيلومترا مربعا، تشمل 4 مناطق صناعية، و6 موانئ بحرية تقع حول الطريق البحري الدولي الرئيسي، قناة السويس".



وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية "تقدم العديد من حزم حوافز الاستثمار؛ لضمان جاهزية المنطقة الاقتصادية في ممارسة الأعمال التجارية وتلبية متطلبات المستثمرين".