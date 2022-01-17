إقتصاد

مبادلة تطرح شركة برازيلية للبيع بـ 722 مليون دولار

Lebanon 24
17-01-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-907916-637780015735679260.jpg
Doc-P-907916-637780015735679260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عينت شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي بنك (بي.تي.جي باكتوال إس.إيه) الاستثماري مستشارا لبيع شركة روتا داس بانديراس المشغلة للطرق السريعة في ولاية ساو باولو البرازيلية، حسب ما أفاد لورو جارديم في مقال بصحيفة أو جلوبو يوم الأحد.

واستحوذت مبادلة لأول مرة على حصة في روتا داس بانديراس، التي تدير طرقا يبلغ طولها 297 كيلومترا، قبل حوالي ثلاث سنوات. وذكر التقرير أن البيع من المرجح أن يجلب لمبادلة ما يزيد على 4 مليارات ريال برازيلي (722.75 مليون دولار).

ولم ترد مبادلة حتى الآن على سؤال من رويترز بشأن الصفقة.
 
وأمس، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة "مبادلة" الإماراتية استثمرت ما يقرب من 100 مليون دولار في شركات رأس المال المغامر في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاستثمارات.

وتهدف هذه الاستثمارات إلى تمويل شركات ناشئة قادرة على النمو السريع وتحقيق أرباح ضخمة في المستقبل.

وتتزايد الأعمال التجارية بين الإمارات وإسرائيل بهدف زيادة قيمة التجارة بين البلدين إلى ملياري دولار هذا العام، ارتفاعًا من حوالي 250 مليون دولار سنويًا قبل توقيع اتفاقات سلام.

ومن المتوقع أن تبدأ مبادلة في الاستثمار عبر شراء حصص مباشرة في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية.

واستثمر صندوق مبادلة الذي يدير أصولا تقدر قيمتها بـ 250 مليار دولار، ما يصل إلى 20 مليون دولار في ستة شركات رأس مال استثماري إسرائيلية، بما في ذلك شركات مانغروف كابيتال، انتري كابيتال، أليف كابيتال، فيولا فنتشرز، بيتانغو وميزما.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2022-01-17
14:00 | 2022-01-17
14:00 | 2022-01-17
12:00 | 2022-01-17
11:21 | 2022-01-17
11:14 | 2022-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website