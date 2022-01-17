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إقتصاد
مبادلة تطرح شركة برازيلية للبيع بـ 722 مليون دولار
Lebanon 24
17-01-2022
|
05:00
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عينت شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي بنك (بي.تي.جي باكتوال إس.إيه) الاستثماري مستشارا لبيع شركة روتا داس بانديراس المشغلة للطرق السريعة في ولاية ساو باولو البرازيلية، حسب ما أفاد لورو جارديم في مقال بصحيفة أو جلوبو يوم الأحد.
واستحوذت مبادلة لأول مرة على حصة في روتا داس بانديراس، التي تدير طرقا يبلغ طولها 297 كيلومترا، قبل حوالي ثلاث سنوات. وذكر التقرير أن البيع من المرجح أن يجلب لمبادلة ما يزيد على 4 مليارات ريال برازيلي (722.75 مليون دولار).
ولم ترد مبادلة حتى الآن على سؤال من رويترز بشأن الصفقة.
وأمس، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة "مبادلة" الإماراتية استثمرت ما يقرب من 100 مليون دولار في شركات رأس المال المغامر في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاستثمارات.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى تمويل شركات ناشئة قادرة على النمو السريع وتحقيق أرباح ضخمة في المستقبل.
وتتزايد الأعمال التجارية بين الإمارات وإسرائيل بهدف زيادة قيمة التجارة بين البلدين إلى ملياري دولار هذا العام، ارتفاعًا من حوالي 250 مليون دولار سنويًا قبل توقيع اتفاقات سلام.
ومن المتوقع أن تبدأ مبادلة في الاستثمار عبر شراء حصص مباشرة في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية.
واستثمر صندوق مبادلة الذي يدير أصولا تقدر قيمتها بـ 250 مليار دولار، ما يصل إلى 20 مليون دولار في ستة شركات رأس مال استثماري إسرائيلية، بما في ذلك شركات مانغروف كابيتال، انتري كابيتال، أليف كابيتال، فيولا فنتشرز، بيتانغو وميزما.
المصدر: العربية
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