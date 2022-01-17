الكويت: ارتفاع أصول شركات الاستثمار المدارة 5.9 مليار دولار في 11 شهراً

وارتفعت صناديق الاستثمار بنسبة 7% وبقيمة 119.8 مليون دينار من 1.704 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020 إلى 1.824 مليار دينار في نوفمبر، وتراجعت الصناديق الأجنبية المدارة خلال 11 شهر بنسبة 5.3% وبقيمة 90.9 مليون دينار من 1.69 مليار دينار إلى 1.599 مليار دينار.كما صعدت الصناديق المدارة بصفة الأمانة بنسبة 14.8% وبقيمة 47.4 مليون دينار من 320.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر إلى 367.8 مليون دينار في نهاية نوفمبر، واستقر رصيد الكفالات والضمانات عند مستوى 15 منذ شهرايلول وحتى تشرين الثاني الماضي.وشهدت موجودات شركات الاستثمار التقليدية والذي تراجع عددها من 26 إلى 23 شركة انخفاضاً كبيراً من بداية عام 2021 بنحو 227 مليون دينار وبنسبة 8.7% لينخفض من 2.587 مليار دينار فى نهاية ديسمبر 2020 إلى 2.36 مليار دينار فى نوفمبر الماضي، كما تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.5% وبقيمة 12.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.373 مليار دينارتشرين الاول، وتراجعت على أساس سنوي بنسبة 8.4% وبقيمة 217 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.578 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني 2021.كما حققت الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار التقليدية تراجعاً من بداية العام بنحو 158.4 مليون دينار وبنسبة 16.2% لترتفع من 975.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر الماضى إلى 816.7 مليون دينار في تشرين الثاني.من جانب أخر، صعدت المطلوبات (الالتزامات) الأجنبية على شركات الاستثمار التقليدية بنسبة 4.2% وبقيمة 4.1 مليون دينار لترتفع من 98 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020 إلى 102.1 مليون دينار في نهاية تشرين الثاني.وتراجع بذلك صافي الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار بنحو 162.5 مليون دينار وبنسبة 18.5% من 877 مليون دينار في نهاية ديسمبر الماضى إلى 714.5 مليون دينار في تشرين الثاني.فيما تراجعت أرصدة شركات الاستثمار فى البنوك المحلية بنسبة 5% وبنحو 14.3 مليون دينار لتنخفض من 220.7 مليون دينار نهاية ديسمبر 2020 إلى 206.4 مليون فى نوفمبر، بينما تراجعت التسهيلات الإئتمانية التى قدمتها شركات الاستثمار للمقيمين 13.8 مليون دينار وبنسبة 5%، لتنخفض من 274.2 مليون دينار إلى 260.4 مليون دينار في تشرين الثاني.وحققت الاستثمارات المحلية لشركات الاستثمار ارتفاعاً بنحو 8.4 مليون دينار وبنسبة 0.9% من 909.2 مليون دينار إلى 917.6 مليون دينار نوفمبر، ولكنها تراجعت بنسبة 2.1% وبقيمة 20.3 مليون دينار على أساس شهري، بعد أن كانت 937.9 مليون دينار في أكتوبر.وتشمل الاستثمارات المحلية لشركات الاستثمار بندين الأول: الاستثمارات المالية التي ارتفعت بنحو 14 مليون دينار بنسبة 1.8% من 759.3 مليون دينار فى نهاية ديسمبر إلى 773.4 مليون دينار في نوفمبر.أما البند الثاني فهو الأستثمارات المحلية غير المالية التي تراجعت بنحو 3.8 مليون دينار بنسبة 5.7% لتتراجع من 149.9 مليون دينار فى نهاية كانون الاول الماضى إلى 144.2 مليون دينار فى نوفمبر، فيما تراجعت الموجودات الأخرى بنحو 48.7 مليون دينار وبنسبة 23.4% من 207.7 مليون دينار إلى 159 مليون دينار في نوفمبر.وشهدت مديونيات شركات الاستثمار التقليدي للبنوك المحلية تقلصاً فى العام الماضي بنحو 106.9 مليون دينار وبنسبة 25.6% لتنخفض من 416.9 مليون دينار فى كانون الاول الماضى إلى 310 مليون دينار فىتشرين الثانير الماضي، كما تراجع التمويل من المؤسسات غير المصرفية بنحو 700 ألف دينار وبنسبة 1.4% ليتراجع من 49.1 مليون دينار فى ديسمبر2020 إلى 48.4 مليون دينار في نهاية تشرين الثاني، لتهبط بذلك إجمالى التزامات شركات الاستثمار المحلية بنحو 107.6 مليون دينار بنسبة تراجع 23% لتصل الى 358.4 مليون دينار فى نوفمبر مقابل 466 مليون دينار فى كانون الاول 2020.