إقتصاد

هل سيستمر انخفاض سعر الدولار؟ خبير اقتصادي يكشف

Lebanon 24
17-01-2022 | 02:28
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أكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور لويس حبيقة أن الأجواء الإيجابية السائدة ستساهم في استمرار انخفاض الدولار في الأيام المقبلة، محذرا في المقابل من أنه في حال لن تأتي النتائج المتوخاة من هذه الإيجابية فهذا الانخفاض لن يستمر.

 

حبيقة وفي حديث الى "صوت كل لبنان" شدد على أن الناس والأسواق نفسهما قصير وفي حال التعرض لخيبة أمل، هناك إمكانية لعودة ارتفاع الدولار بالوتيرة نفسها لا بل أسرع.

 

ودعا حبيقة الدولة الى تحجيم القطاع العام وتخفيف الهدر والتوقف عن التوظيف لترشيد الانفاق، كما التريث في مسألة الايرادات.

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