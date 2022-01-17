الدولار يعاود الارتفاع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 25000 - 25100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 24300 - 24400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.